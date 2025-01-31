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Kayseri'de tramvaylara zarar veren yolcular kamerada! Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan tepki

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#Kayseri#Tramvay#Büyükşehir Belediye Başkanı
Kayseride tramvaylara zarar veren yolcular kamerada Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıçtan tepki
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 11:43

Kayseri'de bindikleri tramvaylara zarar veren yolcular kameraya yansıdı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da görüntüleri paylaşıp tepki gösterdi.

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Kayseri'de toplu taşıma hizmeti veren tramvaylara, bazı yolcular tarafından zarar verildi. Araç içi kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde; bazı kişilerin tutamak kollarını kestikleri, sallandıkları, camları kırdıkları, imdat çekici ile araç içinde koltuklara zarar verdikleri görüldü.

BÜYÜKKILI'ÇTAN TEPKİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından tramvay araçlarına zarar verenlere tepki göstererek, "Kamu malı hepimize emanet. Tramvaylardamızdaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü bu araçlar hepimizin" dedi.

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#Kayseri#Tramvay#Büyükşehir Belediye Başkanı

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