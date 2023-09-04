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Kayseri'de trajikomik olay! Polisten tahliye borusuyla kaçmaya çalıştı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Polis Baskını#Hırsızlık Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 20:10

Kayseri'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan K.G., polisin düzenlediği baskında evinin tahliye borusundan kaçarken, 'dolandırıcılık' suçundan aranan Ö.T. ise evinin banyosunda saklanırken yakalandı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapisle aranan K.G. ile dolandırıcılık suçundan aranan Ö.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayseride trajikomik olay Polisten tahliye borusuyla kaçmaya çalıştı

Bu kapsamda Melikgazi ilçesinde bulunan 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hükümlü K.G., evinin yağmur tahliye borusundan kaçarken yakalanırken, şüpheli Ö.T. ise evinin banyosundaki gizli bölmede saklanırken polis ekiplerince yakalandı.

Kayseride trajikomik olay Polisten tahliye borusuyla kaçmaya çalıştı

Kayseride trajikomik olay Polisten tahliye borusuyla kaçmaya çalıştı

Haberin Devamı

Gözaltına alınan hükümlü K.G., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderilirken, şüpheli Ö.T. ise adliyeye sevk edildi. 

Kayseride trajikomik olay Polisten tahliye borusuyla kaçmaya çalıştı

Kayseride trajikomik olay Polisten tahliye borusuyla kaçmaya çalıştı

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#Kayseri#Polis Baskını#Hırsızlık Operasyonu

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