Kayseri'de toprağa gömülü bulunan tabancanın cinayette kullanıldığı ortaya çıktı

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarız ilçesinde yaşayan A.E.'nin, uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisini aldı. A.E.'nin evine dün operasyon düzenleyen ekipler, bahçede dedektör ile yapılan aramada toprağa gömülerek, üzeri kaldırım taşları ile kapatılan 1 Kalaşnikof tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 1 uzun namlulu silaha ait şarjör ve 94 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İncelemesi yapılan tabancalardan birinin geçen 16 Kasım'da ilçe merkezinde Mehmet Altun'un öldürülmesi, 3 kişinin ise yaralanması olayında kullanıldığı ortaya çıktı. Yaşanan olayda gözaltına alınan cinayet zanlısı Ali Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bahçesinde tabanca bulunan ve gözaltına alınan A.E.'nin sorgusu ise sürüyor.