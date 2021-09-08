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Metin DEĞİRMENCİ/ YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)-
Haber Giriş: 08.09.2021 - 15:27 | Son Güncelleme:

Kayseri'de TIR'ın çarptığı işçi servisinde yaralanan kadın kurtarılamadı

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Kayseri'de TIR'ın çarptığı işçi servisinde yaralanan kadın kurtarılamadı

Kayseri-Niğde yolunda dün TIR'ın çarptığı, tarım işçilerini taşıyan minibüste ağır yaralanan Ayşe Yiğitalp (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Kayseri- Niğde yolunun 65'inci kilometresindeki Karacabey mevkisinde meydana geldi. Yakup İğdeci yönetimindeki 38 F 4985 plakalı TIR, tali yoldan ana yola çıkan ve tarım işçilerini taşıyan Mustafa Ay'ın kullandığı 46 PF 661 plakalı minibüse çarptı. Şarampole devrilen minibüste bulunan 19 tarım işçisi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürüldü. Şanlıurfa’dan çalışmak için Kayseri’ye geldiği öğrenilen yaralılardan Ayşe Yiğitalp, tedaviye alındığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü ve 17 yolcunun tedavisi sürerken, yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Öte yandan TIR şoförü Yakup İğdeci'nin gözaltında olduğu öğrenildi. 

Kayseride TIRın çarptığı işçi servisinde yaralanan kadın kurtarılamadı

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