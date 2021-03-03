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Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR(Kayseri), (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kayseride TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Kilcan mevkiinde meydana geldi. Arif G. (36) yönetimindeki 51 AAG 220 plakalı otomobil, aynı yönde giden Emin G.'nin kullandığı 38 ZS 912 plakalı TIR'a, yandan çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Hatice. K (35), Enes K. (5), Hamiyet G. (65) ve Latif G. (60) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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