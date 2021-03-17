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Gündem
KAYSERİ,(DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Kayseri'de terör örgütü şüphelisi adliyeye sevk edildi

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Kayseri'de terör örgütü şüphelisi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu M.E.E’nin PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğunu belirledi. Kocasinan ilçesinde yaşayan M.E.E'nin evine operasyon düzenlendi. Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, evdeki dijital materyallere el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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