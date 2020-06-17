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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

Kayseri'de terör operasyonu: 6 gözaltı

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Kayseri'de terör operasyonu: 6 gözaltı
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KAYSERİ'de, polis ekiplerinin terör örgütlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri DEAŞ, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda; Suriye ve Irak'ta DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 kişi, HTŞ içinde faaliyet yürüten 1 kişi ve PKK/KCK-PYD/YPG içinde olan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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