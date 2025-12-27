×
Kayseri’de terör eylemlerinin engellenmesine yönelik denetim

#Kayseri Güvenlik#Terörle Mücadele#TEM Uygulamaları
Kayseri’de terör örgütlerinin olası protesto durumları ile suç işlenmesinin önlenmesi ve muhtemel terör eylemlerinin engellenmesi amacıyla yapılan denetimlerde bin 16 kişi ve 152 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde terör örgütlerinin olası protesto, gösteri, eylem durumları ile suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve muhtemel terör eylemlerinin engellenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda 183 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı ‘TEM Uygulamaları’nda bin 16 Şahıs ve 152 araç sorgulandı. Kimliksiz yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 8 araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 52 bin 617 TL cezai işlem uygulandı.

