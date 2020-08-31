MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de termometreler 44 dereceyi gördü
GeriGündem Kayseri'de termometreler 44 dereceyi gördü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yasin DALKILIÇ- Şeref KAHRAMAN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Kayseri'de termometreler 44 dereceyi gördü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de termometreler 44 dereceyi gördü
Abone Olgoogle-news

KAYSERİ'de, güneş altındaki termometreler, öğle saatlerinde 44 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar, park ve gölge alanlarda kalmayı tercih etti.

Kayseri'nin Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan termometre, öğle saatlerinde, 44 dereceyi gösterdi. Sıcak hava, kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sıcaktan bunalanlar, park ve gölge alanlarda kalmayı tercih etti. Kent sakinlerinden Beyazıt Dağlar, aşırı sıcaktan korunmak için ağaç altlarından çıkmadıklarını belirterek, "Yanımızdan suyumuzu ayırmıyoruz. Güneşin çok daha yakıcı olduğu saatte mümkünse dışarı çıkmıyoruz" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle