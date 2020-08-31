Kayseri'de termometreler 44 dereceyi gördü

Kayseri'nin Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan termometre, öğle saatlerinde, 44 dereceyi gösterdi. Sıcak hava, kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sıcaktan bunalanlar, park ve gölge alanlarda kalmayı tercih etti. Kent sakinlerinden Beyazıt Dağlar, aşırı sıcaktan korunmak için ağaç altlarından çıkmadıklarını belirterek, "Yanımızdan suyumuzu ayırmıyoruz. Güneşin çok daha yakıcı olduğu saatte mümkünse dışarı çıkmıyoruz" dedi.