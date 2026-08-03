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Kayseri'de tekstil fabrikasında feci iş kazası: Elini makineye kaptıran işçinin 5 parmağı koptu

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#İşçi#Parmak Kopma#Tekstil Fabrikası
Kayseride tekstil fabrikasında feci iş kazası: Elini makineye kaptıran işçinin 5 parmağı koptu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 09:25

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçi, sol elini iplik makinesine kaptırdı. Kazada 5 parmağı kopan talihsiz işçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan OSB’de bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda, gece vardiyasında çalışan ismi öğrenilemeyen işçi sol elini iplik makinasına kaptırdı.

Kayseride tekstil fabrikasında feci iş kazası: Elini makineye kaptıran işçinin 5 parmağı koptu

Kazada işçinin 5 parmağı koparken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseride tekstil fabrikasında feci iş kazası: Elini makineye kaptıran işçinin 5 parmağı koptu

Talihsiz işçi sağlık ekiplerinin fabrikadaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İşçi#Parmak Kopma#Tekstil Fabrikası

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