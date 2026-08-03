Kayseri'de tekstil fabrikasında feci iş kazası: Elini makineye kaptıran işçinin 5 parmağı koptu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçi, sol elini iplik makinesine kaptırdı. Kazada 5 parmağı kopan talihsiz işçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan OSB’de bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda, gece vardiyasında çalışan ismi öğrenilemeyen işçi sol elini iplik makinasına kaptırdı.
Kazada işçinin 5 parmağı koparken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Talihsiz işçi sağlık ekiplerinin fabrikadaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.