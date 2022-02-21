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Kayseri'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

#Kayseri#Polis#Cinayet
Kayseride tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Fatma Ateşsoy (44), tartıştığı eşi Mehmet Ateşsoy'u (52) bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Develi ilçesi, Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyon şoförü Mehmet Ateşsoy ile eşi Fatma Ateşsoy arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fatma Ateşsoy, eşini kalbinden bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldıran Mehmet Ateşsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

'ELİNDE BIÇAKLA ÜZERİME GELDİ'

Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Ateşsoy, polisteki ilk ifadesinde, "Eşim Mehmet Ateşsoy ile aramızda geçimsizlik nedeniyle sürekli tartışma yaşanırdı. Bana sürekli şiddet uyguluyordu. Olay gecesi Mehmet elinde bıçakla üzerime geldi, aramızda arbede yaşandı. Bu sırada bıçak yere düştü. Mehmet de bıçağın üzerine düştü. Bıçaklamadım" dediği belirtildi.

 

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#Kayseri#Polis#Cinayet

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