Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan işletmelere 16 bin 686 lira ceza verildi
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce son tüketim tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye 16 bin 686 lira ceza uygulandı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan ekipler, fırın, unlu mamul, tatlı üretim yerleri, market, bakkal, manav ve kasaplarda, işletme ile personel hijyeni kontrolleri gerçekleştirdi.
Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 4 gıda satış ve 2 toplu tüketim yerine, son tüketim tarihi geçmiş gıdaları piyasaya arz ettikleri gerekçesiyle 2 bin 781'er lira ceza kesildi.
Denetimin ardından uygunsuz ürünler imha edildi.
Öte yandan, tüketiciler, "Alo 174 Gıda" ve "05011740174" numaralı WhatsApp ihbar hatlarından sağlıksız gıdalarla ilgili ihbarda bulunabilecek.
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