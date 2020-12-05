Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan işletmelere 16 bin 686 lira ceza verildi

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan ekipler, fırın, unlu mamul, tatlı üretim yerleri, market, bakkal, manav ve kasaplarda, işletme ile personel hijyeni kontrolleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 4 gıda satış ve 2 toplu tüketim yerine, son tüketim tarihi geçmiş gıdaları piyasaya arz ettikleri gerekçesiyle 2 bin 781'er lira ceza kesildi.

Denetimin ardından uygunsuz ürünler imha edildi.

Öte yandan, tüketiciler, "Alo 174 Gıda" ve "05011740174" numaralı WhatsApp ihbar hatlarından sağlıksız gıdalarla ilgili ihbarda bulunabilecek.