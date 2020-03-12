MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de tarihi eser operasyonu
GeriGündem Kayseri'de tarihi eser operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 12.03.2020 - 09:40,Son Güncelleme:/

Kayseri'de tarihi eser operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de tarihi eser operasyonu
Abone Olgoogle-news

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Roma dönemine ait çok sayıda sikke, heykel, yüzük ve mühür ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Roma dönemine ait 373 sikke, 27 obje, 2 heykel, 17 adet yüzük, 2 adet mühür olmak üzere toplam 421 parça tarihi eser olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili E.A. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle