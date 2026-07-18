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Kayseri'de takla atan otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

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#Kayseri#Kaza#Takla Atan Araba
Kayseride takla atan otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 09:03

Kocasinan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler araçta kimseyi bulamadı. Kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Atila Nuhoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü belirlenemeyen 38 RA 238 plakalı otomobil takla attı.

Kayseride takla atan otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada ekipler olay yerinde sürücüyü bulamadı. Ekipler tarafından yolda güvenlik önlemi alınarak, otomobil vinçle çekiciye yüklenerek, yoldan kaldırıldı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ekipler kaza sonrası kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Kaza#Takla Atan Araba

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