Kayseri'de takla atan otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Atila Nuhoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü belirlenemeyen 38 RA 238 plakalı otomobil takla attı.
SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada ekipler olay yerinde sürücüyü bulamadı. Ekipler tarafından yolda güvenlik önlemi alınarak, otomobil vinçle çekiciye yüklenerek, yoldan kaldırıldı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Ekipler kaza sonrası kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.