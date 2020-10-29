Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)
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Kayseri’de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
KAYSERİ’de yol kenarına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan valizden çöp çıktı.
Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında şüpheli valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevreye şerit çekerek, önlem aldı. Valizin bulunduğu yere gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizden çöp çıktı.
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