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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 11:58,Son Güncelleme:

Kayseri'de sprey boyayla zarar verilen tarihi kümbetler temizlendi

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Kayseri'de sprey boyayla zarar verilen tarihi kümbetler temizlendi
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KAYSERİ'de, sprey boyayla yazı yazılarak zarar verilen Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi kümbetler, Kocasinan Belediyesi tarafından temizlendi.

Merkez Kocasinan ilçesinde, Serçeönü Mahallesindeki 1363 yılında yapılan Ulu Hatun Türbesi ve 12'nci yüzyıla ait Hacı Çavlı kümbetlerinin duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyayla yazılar yazılarak, zarar verildi. Konuyu DHA'nın gündeme getirmesiyle harekete geçen Kocasinan Belediyesi ekipleri sprey boyayla zarar verilen kümbetleri temizledi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Resimleri tuvale aktarın. Gönlünüzden geçenleri ya haykırın ya da kağıda dökün. Çünkü tarihi eserler bize ata yadigarı" dedi.

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