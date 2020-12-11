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Gündem
Yusuf Mehmet BAŞKAL- Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 16:47 | Son Güncelleme:

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

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Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu
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KAYSERİ'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Fatura ödemek için sıra bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Kayseride sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu
Bu akşam 21.00'de başlayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentte alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar kısıtlama öncesi market ve pazarlara akın etti. Bazı vatandaşlar telefon faturalarını ödemek ve ATM'lerden para çekmek için metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdi. Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk oluşan alanlarda vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

 

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