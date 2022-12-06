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Kayseri'de sis: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

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#Kayseri#Sis#Meteoroloji
Kayseride sis: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 09:58

Kayseri'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürmesiyle sürücülere zor anlar yaşattı.

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Kayseri'de sabahın erken saatlerde etkili olan yoğun sis nedeniyle, kentin farklı yerlerinde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Buzlanma ve sis nedeniyle sürücüler güçlük çekerken, trafikte de aksamalar yaşandı. Sabah kalkar kalmaz yoğun bir sis ve buzlanmayla karşılaştıklarını söyleyen Mücahit Demir de, aracının camlarında oluşan buzları kazıdı.

Kayseride sis: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Demir, "Sabah kalktık, göz gözü görmüyordu. Arabaların üzerin kırağı düşmüş. Hemen aşağı indik camlarımızı temizledik. Malum zaten kışta geldi. Havalar soğudu. Hemen arabalarımızın marşlarına bastık. Öncelikle araçlarımızı bir ısıttık. Sürücülerimiz dikkat etsin. Çünkü çok yoğun bir sis var. Meteoroloji uyarmıştı. Haberlerde izledik ancak bu kadar fazla olacağını düşünmüyorduk. Çünkü baya yoğun bir sis var. Bazen arabalar çalışmakta dahi güçlük çekebiliyor” şeklinde konuştu.

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METEOROLOJİ UYARDI

METEOROLOJİ 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde sis-pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Kayseride sis: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

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#Kayseri#Sis#Meteoroloji

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