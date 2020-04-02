Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' suçlarına karışan ve şiddet içeren eylemler gerçekleştirdikleri belirlenen silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, örgütün yöneticisi ve üyeleri olduğu belirlenen H.Ç., M.A., A.B., Ö.T., A.Ö., T.G., Ö.H. ve H.Y. adreslerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, mermi ve çok sayıda senet ile çek ele geçirildi. Şüpheliler, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.