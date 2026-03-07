×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri Silahlı Çatışma#Kocasinan İlçesi#Barsama Mahallesi
Kayseride silahlı kavga: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 02:16

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 3 kişiden 1’i hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barsama Mahallesi’nde 3023 Sokak’ta meydana gelen olayda, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., F.B. ve B.B. silahla vurulurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ferdi B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.K. ve B.B.’nin hastanede tedavisi sürerken, ekipler olayın ardından kaçan B.G. ve Y.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseride silahlı kavga: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Kayseride silahlı kavga: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Kayseride silahlı kavga: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri Silahlı Çatışma#Kocasinan İlçesi#Barsama Mahallesi

BAKMADAN GEÇME!