Kayseri’de silahla vurulan 14 yaşındaki çocuk tramvaya bindi! Görenler telefona sarıldı

DHA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 10:18
Kayseri’de tabancayla vurulduktan sonra tramvaya binen H.E.A. (14), hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheli veya şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Kentte, dün akşam saatlerinde tabancayla vurulduktan sonra İldem- Organize Sanayi yönünde ilerleyen tramvaya binen H.E.A.’yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Yolcuların ihbarı üzerine tramvayın durduğu Tuna durağına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheli veya şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
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