Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı felç etti! Büyük çapta maddi hasar...

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle başta Talas, Erkilet, İldem bölgeleri olmak üzere kent merkezinde bazı ağaçlar ve elektrik direkleri yerinden söküldü, çatı uçtu. Çatılardan düşen parçalar ve ağaçlar nedeniyle çok sayıda otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis, itfaiye ve belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları sürdürürken, hasar gören araçlar için raporlar tutuldu.

Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri de meydana geldi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR CAMİNİN ÇATISINI UÇURDU

Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçtu. Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti.

Çok sayıda otomobil kullanılamaz hale gelirken, yol kenarlarında bulunan bilboard ve ağaçlar da yıkıldı. Rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarın yarın akşama kadar süreceği öğrenildi.