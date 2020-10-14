Kayseri'de sıcak hava balonu uçuşlarına pandemi etkisi

Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde Kayseri Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında geçen yıl kasım ayında ilk kez sıcak hava balonu turu düzenlendi. Bez bebekleri ile ünlü olan Soğanlı mahallesinde havalanan balonlar peribacalarından süzüldü. Deneme uçuşlarının ardından mart ayında başlaması beklenen sıcak hava balonu turları koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Salgının devam etmesi, sıcak hava balon turlarını olumsuz yönde etkiledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Sıcak hava balonu ile ilgili çalışmalarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ile başlatmıştık. Yeşilhisar bölgesindeki Soğanlı ören yerinde deneme uçuşları yapıldı. Bizler de sıcak hava balonlarına bindik. Havaya çıktığımız zaman Sultan Sazlığı Kuş Cennetini, Erciyes’in ihtişamını görebiliyorsunuz. Bölgeye belediye olarak titizlikle hassasiyet gösteriyoruz. Burası Kapadokya’nın geçiş bölgesi niteliğinde bir yerdir. Pandemi dönemi nedeniyle biraz gecikme yaşandı. Şu an sıcak hava balonu turizm için girişimlerde bulunan firmaları biliyoruz. Balon turizmi başladı. Şimdilik pandemi nedeniyle potansiyel müşteri yok. Bölgenin tanıtımı için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.