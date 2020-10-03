MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri'de sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
GeriGündem Kayseri'de sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 03.10.2020 - 11:49 | Son Güncelleme:

Kayseri'de sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayseri'de sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Abone Olgoogle-news

KAYSERİ'de Doğan K. (45) sevgilisi E.D. (24) ile birlikte evde yakaladığı Muhammed K.'yı (30) bıçaklayarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Doğan K.'nın sevgilisi ile birlikte yaşadığı Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet mahallesindeki evinde meydana geldi. Sabah işten gelen Doğan K., sevgilisi E.D.'yi Muhammed K. ile birlikte yakaladı. Çıkan tartışmada Doğan K., Muhammed K.'yı bacak ve sırt bölgesinden bıçakladı. 4 bıçak darbesiyle yaralanan Muhammed K., eve çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Doğan K. ve E.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle