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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 01:14 | Son Güncelleme:

Kayseri'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Kayseri'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, E.M'nin kullandığı 38 VU 529 plakalı otomobil ile Z.K'nin kontrolündeki 38 P 0220 plakalı servis minibüsü, Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı Doğu Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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