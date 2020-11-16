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DHA
Haber Giriş: 16.11.2020 - 20:55 | Son Güncelleme:

Kayseri’de sahte içkiden zehirlenen kişi öldü

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Kayseri’de sahte içkiden zehirlenen kişi öldü
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Hakkı E. (45), hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

 

Olay, geçen 13 Kasım'da Sarıoğlan ilçesi İğdeli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay D., Erol Ö. ve Hakkı E., birlikte alkol aldı. Ancak 3 arkadaş bir süre sonra rahatsızlanınca ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri fenalaşan arkadaşları yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan kişilerin, sahte içkiden zehirlendikleri tespit edildi. Özel hastanede tedavi gören Hakkı E., 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, öldü.

Bu arada Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Tuncay D, taburcu edilirken, Erol Ö.'nün ise, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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