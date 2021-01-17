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Gündem
Yasin DALKILIÇ / DHA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Kayseri'de raylar üzerinde erkek cesedi bulundu

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Kayseri'de raylar üzerinde erkek cesedi bulundu
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde, tren rayları üzerinde erkek cesedi bulundu. İncelemede, tren çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen kişinin Osman Uluağaç (37) olduğu belirlendi.

İncesu Saraycık mahallesinde yaşayan bir kişi, sabah saatlerinde işe giderken tren rayları üzerinde parçalanmış erkek cesedi görerek, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, tren çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen kişinin aynı mahallede yaşayan Osman Uluağaç olduğu belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseride raylar üzerinde erkek cesedi bulundu


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