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Gündem
AA
Haber Giriş: 09.06.2021 - 18:14 | Son Güncelleme:

Kayseri'de polis aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Kayseri'de polis aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'de ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.K. idaresindeki 38 A 7461 plakalı polis aracı, Yenişehir Mahallesi 11. Caddesi'nde H.Ö'nün kullandığı 38 DF 271 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan kadın sürücü H.Ö. ve polis memuru A.E. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan polis memurları B.K. ve A.E. ile ifade için emniyete götürülen ekip aracındaki G.A. ve eşi N.A. ile otomobilin sürücüsü H.Ö. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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