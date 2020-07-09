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Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)
Haber Giriş: 09.07.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

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Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada, 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayseri- Malatya karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Yağlıpınar (33) yönetimindeki 38 E 1237 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yağlıpınar ile birlikte aynı aileden Perihan, Tuğçe, Alperen ve Elif Türksoy (26) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi ambulanslarla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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