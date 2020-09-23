Kayseri'de otobüslerde ayakta yolculuğa karşı şeritli önlem

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kentte toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alımı yasaklandı. Bazı özel halk otobüsü şoförleri de ayakta yolcu alma yasağını ihlal etmemek için şeritli önlem aldı. Otobüslerin ayakta yolcu alınan kısımları güvenlik şeridi ile kapatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 gün daha ayakta yolcu almamaya özen göstereceklerini, ulaşım hizmetlerini bu şekilde sürdüreceklerini ifade etti.