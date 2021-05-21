Kayseri'de öldürülen öğretmen Arife Nur Sarıoğlu'na acı veda! Gözyaşları sel oldu

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Tolga Temur, iddiaya göre sürekli arkadaşlık teklifinde bulunduğu rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu’nu, dün saat 09.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Taslak Sokaktaki evinden çıkmasını bekledi. Sarıoğlu evden çıktından sonra yanına giden Temur, arkadaşlık teklifini yineledi. Arife Sarıoğlu'nun 'hayır' cevabını vermesi üzerine Temur, belinden çıkardığı tabancayla öğretmene ateş etti. Sarıoğle kanlar içnide kalırken, Temur, tabancayla kendisini başından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arife öğretmenin öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Tolga Temur ise, yapılan ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından rehberlik öğretmeninin cesedi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARİFE ÖĞRETMENİN BABASI, GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Arife öğretmenin cenazesi otopsinin tamamlanmasının ardından Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Yahyalı ilçesine getirildi. Camii Kebir Caminde kılınan cenaze namazına, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, siyasi partilerin temsilcileri, öldürülen öğretmenin ailesi, iş arkadaşları ve ilçe halkı katıldı. Cenazede baba Nihat Sarıoğlu, yakınların desteği ile ayakta durdu.

CENAZESİNE DUVAK SARILDI

Cinayete kurban giden öğretmenin cenazesine yakınları tarafından duvak sarıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Arife Nur Sarıoğlu, Kırtıllar mezarlığında toprağa verildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan, cinayeti işleyerek, kendini yaralayan Tolga Temur’un hastanede tedavisi devam ettiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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