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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) -
Haber Giriş: 10.07.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Kayseri'de olaylı gece! Özel Harekat devreye girdi... Kız arkadaşını kilitledi

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Kayseri'de olaylı gece! Özel Harekat devreye girdi... Kız arkadaşını kilitledi

Kayseri'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, kız arkadaşını kilitlediği evin balkonuna çıkarak bağırmaya ve şu şişeleri atmaya başladı. Sevgilisinin evde rehin alınmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, olay yerine Özel Harekat polisi çağırdı. Madde bağımlısı B.Y. 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından özel harekat polislerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Olay Talas ilçesi Tablakaya mahallesindeki 8 katlı apartmanının son katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı B.Y. , kız arkadaşı B.T. ile birlikte kaldığı evde sinir krizi geçirerek balkona çıkıp bağırmaya ve bazı eşyalar atmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislere kapıyı açmayacağını söyleyen B.Y. su şişelerini balkondan attı.

2 SAAT SÜRDÜ

Evde sevgilisinin olduğunu belirleyen polis, kadının rehin alınmış ihtimali üzerinde durarak olayın yaşandığı apartmana özel harekat polisi istedi. B.Y. eve gelen özel harekat polislerine kapıyı açmayınca polis koçbaşı ile kapıyı kırıp içeriye girdi. 2 saat süren olayda gözaltına alınan madde bağımlısı B.Y. polis otosuna bindirildi.

Kayseride olaylı gece Özel Harekat devreye girdi... Kız arkadaşını kilitledi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

3 gündür sevgilisinin evinde kalan B.T. ise yaşadığı korku nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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