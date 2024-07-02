Kayseri’de olaylı gece: İş yerleri ateşe verildi, araçlar ters çevrildi

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Kayseri Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi’ndeki pazar yerinde bulunan tuvalette önceki gün 21.00 sıralarında, iddiaya göre Suriye uyruklu İ.A. (26), amcasının kızı Suriye uyruklu M.A.’ya (7) cinsel istismarda bulunurken yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı. Mahalleli olay sonrası toplanmaya başladı. Kalabalık taşkınlık çıkarmaya başlarken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

14 POLİS YARALANDI

Polis Özel Harekat ekipleri şüpheliyi bölgeden uzaklaştırırken, kalabalık grup araçları ters çevirdi ve yabancı uyruklulara ait bazı işyerlerini ateşe verdi. Ekipler, kalabalığın üzerine TOMA araçlarıyla su sıkmaya başladı. Yangınlar itfaiye tarafından söndürüldü. Müdahaleler sırasında yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı.

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İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da bölgeye giderek halkı sakinleştirmeye çalıştı. Aydın, “Tepkinizi gösterdiniz. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli de gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. Lütfen evlerinize geçin” dedi.

Kalabalığın tepkisi sürerken Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye geldi. Vali Çiçek, kalabalığa sakin olmaları uyarısında bulundu. Vali Çiçek, “Çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Size söz veriyorum. Bir daha böyle bir alçaklık olmayacak. Ne gerekiyorsa yapacağız. Burada kimsenin canı yanmasın” diye konuştu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri’de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun tacize uğradığı iddiasıyla ilgili, “Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır” açıklamasını yaptı.

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylar sonrası 67 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltındaki İ.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan Kayseri’deki olaylar sonrası sosyal medyada provakatif amaçlı paylaşım yapılan 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülmekte olup, gözaltı kararları verildiğini belirtti.

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HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

İşyeri ve araçlara verilen hasarın boyutları ise dün gün ağarınca ortaya çıktı. Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerinde işyeri ve araçların hasar aldığı görüldü. Ters çevrilen bir otomobil yolun ortasında yer aldı. Hareketli geçen gecenin ardından bölgede, sessizlik olduğu gözlendi. Polis ekipleri bölgede devriye atarak güvenlik önlemlerini gün boyu sürdürdü.

DİYARBAKIR’DA EVİ KUNDAKLADILAR

Diyarbakır Bağlar’da, Suriye uyruklu 3’ü çocuk 2’si kadın toplam 5 kişinin bulunduğu evin camı, önceki gece 22.00 sıralarında 2 şüpheli tarafından kırıldı. Aile gürültüyle korku yaşarken, şüpheliler ateşe verilen yanıcı maddeyin evin içine attı. Evde yangın çıkarken, şüpheliler kaçtı. Evde bulunan kadınlar çocukları dışarıya çıkartırken, alevler kısa sürede yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasar meydana gelirken, polis Suriye uyruklu oldukları ve evdekilerle akraba oldukları belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.