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Kayseri'deki provokasyonda PKK ve FETÖ bağlantısı

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#Kayseri#PKK#FETÖ
Kayserideki provokasyonda PKK ve FETÖ bağlantısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 16:22

Kayseri'de Suriye uyruklu kişinin, aynı ülke vatandaşı çocuğa cinsel istismarda bulunmasının ardından çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi.

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Kayseri'den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ile sıçrayan, Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde de gerilime yol açan sosyal medyadaki provokatif paylaşımlarla ilgili çalışma yapıldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre yapılan çalışmalarda provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, bazılarının FETÖ/PDY müzahiri olduğu, bunların yanı sıra Amerika ve Almanya bağlantılı şahısların da bulunduğu tespit edildi..

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Güvenlik kaynakları, sosyal medya üzerinden huzuru bozmaya yönelik hareket eden bu unsurların terör örgütleriyle bağlantılarının tespit edildiğini belirtti. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan hesapların bağımsız olarak hareket etmedikleri, provokatif eylemlerin artmasını sağlayan bu hesapların bağlı oldukları örgütler tarafından maşa olarak kullanıldığı, terör örgütlerinin de Türkiye karşıtı hareketlerde başka dış odaklar tarafından yönetildiğinin değerlendirildiğini kaydetti.

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#Kayseri#PKK#FETÖ

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