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Kayseri'de okul bahçesinde korkunç olay! Eski eşini öldürüp intihar etti

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#Kayseri#Melikgazi#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 15:04

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Şehit Burhan Sönmez İlkokulu'nun bahçesinde bir R.Ç., boşandığı eşi B.K.'yi tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesinde bulunan Şehit Burhan Sönmez İlkokulu bahçesinde meydana gelen olayda, boşandığı eşi B.K. ile tartışan R.Ç., yanında bulundurduğu tabanca ile B.K.'ye ateş ettikten sonra kendisini de vurdu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.K. ile R.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından B.K. ve R.Ç.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Melikgazi#Kadın Cinayeti

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