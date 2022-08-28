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Kayseri'de narkotik polisinden film sahnelerini aratmayan operasyon

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#Kayseri#Polis#Narkotik
Kayseride narkotik polisinden film sahnelerini aratmayan operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 16:49

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 4 milyon TL olan 7 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Başarılı operasyon saniye saniye görüntülenirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda M.G. ve B.N.'nin batı illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kullanmış olduğu araç tespit edilerek takibe alındı.

Araca düzenlenen operasyon film sahnelerini aratmazken, yapılan aramalarda piyasa değeri 4 milyon TL olan 7 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili M.G. ve B.N. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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#Kayseri#Polis#Narkotik

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