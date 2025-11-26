Haberin DevamÄ±

Olay, saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda Melikgazi ilÃ§esi Demokrasi Mahallesi 2246 Sokak'ta meydana geldi. BaÄŸ evinde polis memuru S.U. ile kayÄ±nvalidesi M.M. arasÄ±nda miras nedeniyle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen tartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesiyle S.U., tabancayla kayÄ±nvalidesi M.M.'yi Ã¶ldÃ¼rÃ¼p, aynÄ± silahla baÅŸÄ±na ateÅŸ ederek intihar giriÅŸiminde bulundu.Â

Ä°hbarla olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. AÄŸÄ±r yaralanan S.U., saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.