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Olcay DÜZGÜN - DHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 23:35 | Son Güncelleme:

Kayseri'de madende göçük: 1 ölü 1 yaralı

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Kayseri'de madende göçük: 1 ölü 1 yaralı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, çinko madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yahyalı ilçesi Aladağlar mevkisindeki çinko madeninde meydana geldi. Veli Y. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir işçi, madende çalıştığı sırada göçük meydana geldi.

Veli Y. ve yanındaki çalışma arkadaşı göçük altında kaldı. Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, ismi henüz öğrenilemeyen yaralıyı göçük altından çıkardı. Kurtarılan işçi Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göçük altında bulunan Veli Y.'nin ise, cansız bedenine ulaşıldı. Veli Y.’nin cesedi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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