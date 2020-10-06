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Şeref KAHRAMAN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

Kayseri'de koronavirüsü yenen Ayşe: Nefes almak çok güzel bir şey

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Kayseri'de koronavirüsü yenen Ayşe: Nefes almak çok güzel bir şey
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KAYSERİ'de 15 gün süren tedaviyle koronavirüsü yenen güvenlik görevlisi Ayşe Topçu (35), "Özellikle su tüketmem gerekirken, su bile içemiyordum. 4,5 kilo verdim. Nefes almak, özgürlük çok güzel bir şey" dedi.

Kayseri'de kamuda güvenlik görevlisi olan Ayşe Topçu, 18 Eylül'de tat kaybı nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurarak, koronavirüs testi yaptırdı. Topçu'nun koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi evinde karantina altına alındı. Evde 15 gün süren ilaç tedavisinin ardından Topçu, sağlığına kavuştu. Yaşadığı süreci anlatan Topçu, "15 gün önce nasıl olduğunu bilmiyorum; ama koronavirüse yakalandım. Anında tat kaybım oldu, hemen test yaptırmaya gittim, testim pozitif çıktı. Karantinam bitti, kendimi izole ettim. Dengem bozuldu, o kadar çok dikkat etmeme rağmen nasıl yakalandım, bilmiyorum. 15 gün boyunca açıkçası psikolojik olarak çöktüm, hiçbir şey yiyip, içemiyordum. Midem bulanıyordu, istifra etmelerim vardı. Özellikle su tüketmem gerekirken, su bile içemiyordum. 4,5 kilo kilo verdim" diye konuştu.

'İNSANLAR MASKESİZ DIŞARI ÇIKMASIN'

Karantina sürecinin bittiğini belirten Topçu, "Buradan dışarıda gezen insanlara söylemek istediğim şey ise, nefes almak, özgürlük çok güzel bir şey. Onu anladım. İnsanlar özellikle maskesiz dışarı çıkmasınlar. Bence maskeyi çift taksınlar. Hijyene, maskeye rağmen bu hastalık beni buldu. Çok kötü günler geçirdim. Çok şükür şimdi iyiyim" ifadelerini kullandı.

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