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Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 13:35,Son Güncelleme:/

Kayseri'de koronavirüse karşı ateş ölçerli önlem

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Kayseri'de koronavirüse karşı ateş ölçerli önlem
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KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişinde durdurulan araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü.

Kentte, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirler artırıldı. Kente giriş ve çıkışların kontrol altına alınması amacıyla polis ekipleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. Polisler, kent girişinde durdurulan araçların sürücüleri ile yolcuların kimliklerini kontrol etti. Uygulama noktalarında bulunan sağlık ekipleri ise koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlarda bulunanların ateşlerini ölçtü. Sağlık bilgileri sorularak gerekli kontrolleri yapılan sürücü ve yolcular, koronovirüse karşı da bilgilendirildikten sonra yola devam etti.

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