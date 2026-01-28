×
Kayseri'de korkutan yangın

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 07:07

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Organize Sanayi Bölgesi 6061’inci Sokak’taki mobilya fabrikasında saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangının mesai saatleri dışında çıktığı ve içerde kimsenin olmadığı öğrenilirken, fabrikada zarar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

