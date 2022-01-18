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Kayseri'de korkutan deprem! Peş peşe artçı sarsıntılar

#Deprem#Kayseri#Artçı Deprem
Kayseride korkutan deprem Peş peşe artçı sarsıntılar

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 şiddetindeki depremin ardından 21 artçı sarsıntı meydana geldi.

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Merkez üssü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02:28'te meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti. AFAD'dan alınan bilgi göre, ana depremin olduğu saatten 05.23'e kadar ilçede 21 artçı sarsıntı meydana geldi.

"EKİPLERİMİZ SAHADA"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, depremle ilgili olarak, "Kıymetli hemşehrilerim, Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

"OLUMSUZ BİR HABER YOK"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, olumsuz bir haberin olmadığını söyleyerek, "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şuan elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun" diye konuştu.

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Kayseri'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Kırşehir, Aksaray, Sivas gibi çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin merkez üssü Sarıoğlan ilçesinde ise ev ve ahır gibi yapılarda küçük çapta hasar meydana geldi. Bölgeye herhangi bir olumsuzluğa karşı AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesinde Hacı Alpaslan’a ait içerisinde 10 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın bir bölümü çöktü. Depremi şiddetli hissettiklerini belirten Hacı Alpaslan, “Ahırda 10 büyükbaş hayvan var. Hasar nedeniyle içeriye girmeye korkuyoruz. Sabah itfaiye erleri bakacak. Depremi çok kötü hissettik” dedi.

Kayseride korkutan deprem Peş peşe artçı sarsıntılar

Palas Mahallesinde yine bazı evlerin girişlerinde ve odalarda hasar meydana geldi. Bir evin oturma odasında duvardan kopan sıva parçaları nedeniyle hasar oluştu. Bir başka evin eşyaları ise deprem sırasında yere düştü. Ekipler ev ve ahırlarda incelemelerde bulundu.

Evinde ve ahırında hasar meydana gelen Ali Akbulut, "Biz yatıyorduk. Gürültüyle uyandık. Deprem sonrası dışarı kaçtık. Evimizde hasar var. Çok şükür herhangi bir yaralı yok" dedi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması devam ediyor.

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