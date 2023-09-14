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Kayseri'de korkunç olay! Polis memuru, teknikeri öldürdü

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#Kayseri#Polis#Şiddet
Kayseride korkunç olay Polis memuru, teknikeri öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 17:15

Kayseri polis memuru Şükrü K., husumetli olduğu lojmandan komşusu olan tekniker otuz beş yaşındaki Süleyman S.'yi öldürdü.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı’ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Polis memuru Şükrü K. ile aralarında husumet olan aynı lojmandan komşusu, emniyette görevli tekniker Süleyman S. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Şükrü K., beylik tabancası ile Süleyman S.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Süleyman S.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından Şükrü K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

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#Kayseri#Polis#Şiddet

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