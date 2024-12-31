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Kayseri'de korkunç olay! Kayınbiraderi 21 yaşındaki genci öldürdü

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#Kayseri#Polis#Cinayet
Kayseride korkunç olay Kayınbiraderi 21 yaşındaki genci öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 16:05

Kayseri'de tabancayla vurularak ölen R.G.'nin (21), cinayete kurban gittiği tespit edildi. Polise intihar olarak bildirilen olayda R.G.'nin kayınbiraderi M.G. tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

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Olay, 27 Aralık'ta Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. M.G. ile kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada M.G., Rasoul Gholamaıan'a tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Gholamaıan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. M.G., polis tarafından gözaltına alındı.

Rasoul Gholamaıan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İran'a gönderildi. Gözaltına alınan M.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

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#Kayseri#Polis#Cinayet

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