Kayseri'de korkunç olay! 1 buçuk ay önce evlenmişti... Evinde ölü bulundu

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Hürriyet Yeniköy Mahallesi Akyürek Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, iddiaya göre yaklaşık 1 buçuk ay önce evlenen M.G.'den haber alamayan yakınları ikametine girdiklerinde, kadını asılı halde hareketsiz buldular. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde M.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.