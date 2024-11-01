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Kayseri'de korkunç olay! 1 buçuk ay önce evlenmişti... Evinde ölü bulundu

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#Kayseri#Melikgazi#Şüpheli Ölüm
Kayseride korkunç olay 1 buçuk ay önce evlenmişti... Evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 09:44

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 1 buçuk ay önce evlenen kadın evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Hürriyet Yeniköy Mahallesi Akyürek Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, iddiaya göre yaklaşık 1 buçuk ay önce evlenen M.G.'den haber alamayan yakınları ikametine girdiklerinde, kadını asılı halde hareketsiz buldular. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde M.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kayseri#Melikgazi#Şüpheli Ölüm

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