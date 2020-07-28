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Haber Giriş: 28.07.2020 - 00:45,Son Güncelleme:

Kayseri'de korkunç kaza! Motosiklet parçalandı, 2 kişi hayatını kaybetti

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Kayseri'de korkunç kaza! Motosiklet parçalandı, 2 kişi hayatını kaybetti
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Kayseri'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kişi feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre Memduh Murat O.'nun sürücüsü olduğu 38 GM 068 plakalı otomobil ile Mehmet Güvenilir'in kullandığı motosiklet, Kayseri - Sivas karayolunun 8. kilometresinde çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet parçalanırken, motosikletteki Mehmet Güvenilir ile Saadet Kursak Özgönül yola savruldu.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Güvenilir ile Özgönül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve jandarma kaza yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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