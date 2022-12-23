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Kayseri'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 38 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Kökünü Kurutma Operasyonu#Narkotik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 19:49

Kayseri'de polis ekipleri tarafından il genelinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 54 kişiden 38'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte narkotik suçlarla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerce il genelinde 29 Ağustos tarihinde başlatılan ve 4 aydır takip edilen zehir tacirlerine projeli çalışmalar sonucunda operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 99 şüpheliye 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan yasal işlem yapılmıştı. Teknik takipli projeli çalışmalar yapan ekipler 20 Aralık sabah saatlerinde; özel harekat destekli olarak 54 adrese toplamda 125 ekip ve 470 personelle eş zamanlı 'Kökünü Kurutma Pençe Operasyonu' düzenledi. Kayseri, Ankara ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 54 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 38'i tutuklanırken, 8 şahıs adli kontrol şartıyla, 2 şahıs savcılıktan, 6 şahıs ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Kayseride Kökünü Kurutma Operasyonunda 38 tutuklama

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#Kayseri#Kökünü Kurutma Operasyonu#Narkotik

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