×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kayseri'de kız öğrenci yurdunda yangın büyümeden söndürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu#Yangın
Kayseride kız öğrenci yurdunda yangın büyümeden söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 00:11

Kayseri'de 9 katlı kız öğrenci yurdunun 4’üncü katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tedbir amacıyla öğrenciler tahliye edildi.

Haberin Devamı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Deliçay 1 Sokak üzerinde bulunan Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu’nda çıktı. 9 katlı öğrenci yurdunun 4’üncü katından yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası yurt tedbir amaçlı boşaltıldı. Bina içerisinde bulunan dumanın tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bu sırada öğrencilerin çevredeki işletmelere gidebileceğine dair anons yapıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

Kayseride kız öğrenci yurdunda yangın büyümeden söndürüldü

‘İNSANLIK VAZİFEMİZ’

Haberin Devamı

Yurt binasının altında işletmecilik yapan Dursun Özdemir, sağanak yağış nedeniyle öğrencileri işletmelerine davet ettiklerini belirterek, "İşletmemizin karşısından geçen vatandaşlar, ‘yukarıda yangın var’ diye haber verdiler. Binadan çıkan çocukları içeriye aldık. Üşümesinler istedik. Çay ikram ediyoruz. Yataklarından kalkıp pijamalarla dışarı çıkmışlardı. Yurt havalandıktan sonra çocukları yeniden yurtlarına alacaklar diye biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu#Yangın

BAKMADAN GEÇME!