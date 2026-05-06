Kayseri'de kız öğrenci yurdunda yangın büyümeden söndürüldü

Yangın, saat 20.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Deliçay 1 Sokak üzerinde bulunan Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu’nda çıktı. 9 katlı öğrenci yurdunun 4’üncü katından yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası yurt tedbir amaçlı boşaltıldı. Bina içerisinde bulunan dumanın tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bu sırada öğrencilerin çevredeki işletmelere gidebileceğine dair anons yapıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

‘İNSANLIK VAZİFEMİZ’

Yurt binasının altında işletmecilik yapan Dursun Özdemir, sağanak yağış nedeniyle öğrencileri işletmelerine davet ettiklerini belirterek, "İşletmemizin karşısından geçen vatandaşlar, ‘yukarıda yangın var’ diye haber verdiler. Binadan çıkan çocukları içeriye aldık. Üşümesinler istedik. Çay ikram ediyoruz. Yataklarından kalkıp pijamalarla dışarı çıkmışlardı. Yurt havalandıktan sonra çocukları yeniden yurtlarına alacaklar diye biliyoruz." ifadelerini kullandı.