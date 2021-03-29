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Gündem
Melih KAMIŞ/KAYSERİ,(DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

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Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk gününde, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Kayseri'de, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile Cumartesi akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle kentin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu. Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde bulunan polis ekipleri denetimlerini arttırdı, sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyardı. Kısıtlama sonrası vatandaşların PTT ve banka önlerinde metrelerce kuyruk oluşturduğu gözlemlendi.

 

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