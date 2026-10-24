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Kayseri’de kaza yapan otomobil alev aldı, park halindeki 3 araç zarar gördü: 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Trafik Kazası#Yangın
Kayseri’de kaza yapan otomobil alev aldı, park halindeki 3 araç zarar gördü: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 05:55

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kaldırıma çarpıp, karşı yola geçerek alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, park halindeki 3 otomobilde alevlerin sıçraması nedeniyle zarar gördü.

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Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.Y. yönetimindeki 01 ASC 926 plakalı otomobil kaldırıma çarptı. Çarpmanın ardından karşı yola geçen otomobilde yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri’de kaza yapan otomobil alev aldı, park halindeki 3 araç zarar gördü: 1 yaralı

Sağlık ekipleri kazada yaralanan M.Y.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırırken, İtfaiye ekipleri de otomobilde çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, olayda park halindeki 3 araç alevlerin sıçraması nedeniyle zarar gördü. Ekipler tarafından kaza yerinde inceleme yapılırken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’de kaza yapan otomobil alev aldı, park halindeki 3 araç zarar gördü: 1 yaralı

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#Kayseri#Trafik Kazası#Yangın

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